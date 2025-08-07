Готовившим убийство военного в Новосибирской области подросткам предъявили обвинение

Их заключили под стражу, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум подросткам за подготовку убийства военнослужащего с использованием химических веществ в Новосибирской области по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации ФСБ, в Новосибирской области предотвращено убийство военнослужащего Минобороны РФ двумя подростками, которые нанесли химвещества на внешние элементы автомобиля военнослужащего.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей региона по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Им предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко. Она уточнила, что военнослужащий не пострадал.

Подростки действовали по заказу спецслужб Украины, которые предложили за убийство российского военнослужащего денежное вознаграждение. От них арестованные получили три емкости с опасными химическими веществами. На видео, распространенном СК РФ, запечатлено, как подростки наносят вещества на машину, действовали они в перчатках и масках, которые потом выкинули. Их задержали сотрудники ФСБ.

"В ходе предварительного расследования в отношении несовершеннолетних были назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы, проводится необходимый комплекс следственных действий", - сообщила Петренко.

В СК призвали граждан к бдительности при онлайн-знакомствах, быть внимательными и не попадаться на обман представителей спецслужб иностранных государств, которые активно вербуют граждан, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности.