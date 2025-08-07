В Иркутске задержаны две женщины за организацию канала нелегальной миграции

Они оформили фиктивные документы более 150 иностранцам для пребывания в России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске двух женщин по подозрению в организации нелегальной миграции. Они оформили фиктивные документы более 150 иностранцам для пребывания в России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"Уроженка центральной Азии совместно с местной жительницей обеспечила незаконное пребывание в России более 150 иностранцев. <…> По данным полицейских, 43-летняя уроженка ближнего зарубежья искала соотечественников, у которых заканчивался срок временного пребывания в России, и предлагала им за денежное вознаграждение фиктивное оформление гражданско-правовых договоров, а также регистрацию по месту пребывания", - говорится в сообщении.

После этого 72-летняя жительница Иркутска прописывала мигрантов в своих квартире, доме или даче, зная, что проживать они там не будут. Она также составляла и подписывала гражданско-правовые договоры с иностранцами, после чего уведомление об их заключении направляла в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Иркутской области.

На данный момент выявлено более 160 подложных уведомлений о заключенных фиктивных договорах и более 300 фактов фиктивных регистраций по месту пребывания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.