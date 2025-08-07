В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что мужчина имел внешние признаки опьянения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция задержала водителя каршеринга, который рано утром въехал в автобусную остановку в городе Красное Село, насмерть сбив женщину и причинив тяжелые травмы еще одной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"7 августа около 05:33 мск 35-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем "Киа Рио", не справился с управлением и въехал в автобусную остановку напротив дома 108 на проспекте Ленина в городе Красное Село. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась женщина 1985 года рождения, еще одна женщина 1954 года рождения получила тяжелые травмы. В момент аварии обе находились на остановке", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, за жизнь женщины борются врачи.

Представитель ГУ МВД отметил, что водитель получил переломы ноги и ребер, однако попытался скрыться, бросив автомобиль. "По горячим следам он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Мужчина имеет внешние признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался", - сообщил представитель пресс-службы.

По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования поставили на контроль в прокуратуре Красносельского района.