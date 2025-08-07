Во Франции похитили данные 6,4 млн клиентов крупного сотового оператора

Компания обратилась в суд

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших сотовых операторов Франции Bouygues Telecom подвергся кибератаке, хакеры похитили персональные данные 6,4 млн клиентов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Bouygues Telecom стала жертвой кибератаки, в результате которой [неизвестные] получили несанкционированный доступ к некоторым данным 6,4 млн учетных записей клиентов", - отмечается в тексте, опубликованном на сайте оператора.

В компании подчеркнули, что ее специалисты уведомили о произошедшем Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам и подали жалобу в судебные органы.