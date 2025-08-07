Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец республики Абхазия, у которого изъяли 161 литр алкоголя и отправили его на экспертизу, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Полиция в Геленджике выявила уроженца Абхазии, который торговал самодельным алкоголем, изъят и направлен на экспертизу 161 литр алкогольной продукции, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Факт незаконной реализации вина, чачи и коньяка из автомобиля Ford выявил участковый уполномоченный полиции села Кабардинка города Геленджика. Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Республики Абхазия. Изъят 161 литр алкогольной продукции, напитки направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении краевого главка МВД.

Накануне полиция в Сириусе после инцидента с отравлением людей некачественным алкоголем задержала двух жительниц Краснодарского края. Две женщины продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный кустарным способом алкоголь. В результате его употребления пять человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где один умер, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщали в четверг в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Было возбуждено уголовное дело, одна из фигуранток арестована судом.