В Нижегородской области электричка столкнулась с автомобилем

Два человека пострадали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Электричка столкнулась с легковым автомобилем на переезде в Нижегородской области, два человека пострадали. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Столкновение электрички Правдинск - Заволжье и машины произошло на переезде в деревне Трестьяны. "Схода поезда не последовало, автомобиль получил серьезные повреждения, водителю и пассажиру оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).