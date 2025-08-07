Речь идет о Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в столице Украины и еще шести регионах страны. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены работали в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. На фоне работы воздушной тревоги украинские СМИ сообщали о взрыве в городе Сумы, а также о серии взрывов на востоке Харьковской области.

Сейчас в красной зоне остается лишь Черниговская область.

В новость внесены изменения (14:16 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.