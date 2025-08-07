Гана объявила траур из-за крушения вертолета

Флаги на государственных учреждениях приспустят

НАЙРОБИ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Ганы объявили трехдневный национальный траур в связи с крушением вертолета, в результате которого погибли восемь человек, в том числе два министра. Об этом сообщил информационный портал Africanews.

По данным издания, правительство страны назвало крушение "национальной трагедией" и объявило о трауре, во время которого все флаги на государственных учреждениях будут приспущены. Кроме того, власти инициировали расследование причин крушения.

Инцидент произошел 6 августа около города Акрофуон. На борту находились восемь человек, включая министра обороны Эдварда Омане Боаму и министра окружающей среды, науки и технологий Ибрагима Мурталу Мухаммеда. Чиновники направлялись из столицы страны Аккры в район, где, согласно полученной оперативной информации, ведется незаконная добыча природных ресурсов.