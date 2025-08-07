Арест полицейского по делу журналистов Baza оставили в силе

Его обвиняют в получении взятки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил в СИЗО старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Белгороду Александра Селиванова, обвиняемого в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в суде.

"Суд постановил оставить апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - сказали в суде.

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова обвиняются в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации. В ведомстве отметили, что с делом Трифонова связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Трое сотрудников полиции были задержаны и доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.