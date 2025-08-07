Российские дипломаты пока не прокомментировали происшествие

СТАМБУЛ, 7 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть российских туристов пострадали в аварии с микроавтобусом в провинции Караман в центральной Турции. Об этом сообщило агентство IHA, отметив, что всего травмы получили восемь человек.

По данным агентства, ДТП произошло около 08:00 по местному времени (совпадает с мск) на перекрестке у автовокзала. Столкнулись автомобиль с французскими номерами и арендованный в Анталье микроавтобус, которым управлял россиянин. После столкновения микроавтобус врезался в дорожные знаки и перевернулся. Пострадавшие доставлены в больницу, состояние одного из россиян тяжелое, сообщает IHA.

По предварительной версии полиции, причиной ДТП стал проезд одним из водителей на красный сигнал светофора.

По сообщению агентства, микроавтобус с россиянами следовал из Антальи на фестиваль в Каппадокию.

Российские дипломаты пока не прокомментировали происшествие.