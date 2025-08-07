Он получил от жителей региона на строительство квартир, сообщили региональном управлении СК

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Застройщика из Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в хищении свыше 5 млн рублей, которые он получил от жителей региона на строительство квартир. Возбуждено уголовное дело, сообщили региональном управлении СК.

"По версии следствия, с 2020 по 2021 год подозреваемый, являясь застройщиком многоквартирных домов ЖК "Мегаполис", заведомо зная, что свои обязательства по завершению строительства жилого комплекса и его ввода в эксплуатацию не выполнит, заключил фиктивные договоры долевого строительства. В счет оплаты стоимости квартир от шести граждан он получил 5,2 млн рублей. Деньги подозреваемым были похищены и потрачены", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о строительстве жилья в селении Шалушка Чегемского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).