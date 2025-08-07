Его тушение осложняется сильным ветром, сообщает ГУ МЧС России по республике

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Степной пожар тушат в Кызылском районе Тувы в 5 км от чабанских стоянок и курорта "Чедер". Тушение осложняется сильным ветром, сообщает ГУ МЧС России по Республике Тыва.

"В Кызылском районе Тувы пожарные тушат степной пожар. Силы федеральной противопожарной службы работают по тушению степного пожара в 5 км от курорта "Чедер". Для защиты курорта и трех чабанских стоянок были оперативно наращены силы и средства. <…> Тушение осложняет сильный ветер", - говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется. Привлечены 39 человек и 11 единиц техники.

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 25 метров в секунду, пыльной бури. В Туве действует 4-й (высокий) класс пожарной опасности, и введен режим ЧС в лесах. В региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования ТАСС сообщили, что на утро 7 августа в Туве действовали 16 лесных пожаров на общей площади 3,3 тыс. га.

Курорт на минеральном озере Чедер существовал с 1932 года, там проводилось лечение с помощью сероводородной грязи. В 2024 году курорт открылся после масштабной реконструкции, которая длилась с 2020 года.