Начальника колонии №1 в Оренбурге оставили под стражей

Нуржигит Бикбау обвиняется в превышении полномочий

ОРЕНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Оренбургский областной суд оставил под стражей начальника исправительной колонии №1 Нуржигита Бикбау, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом сообщили в суде.

"Постановление Центрального районного суда города Оренбурга от 31 июля в отношении Бикбау Нуржигита Кадыргалиевича изменить: указать, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 24 сентября. В остальной части постановление суда оставить без изменения, апелляционные жалобы обвиняемого и адвоката - без удовлетворения", - сказала судья.

О задержании начальника колонии стало известно 31 июля. Тогда суд арестовал его до 30 сентября.

По информации следственного управления СК РФ по региону, злоумышленник, желая помочь одному из осужденных, отбывающему наказание в ИК-1 в Оренбурге, ввел в заблуждение органы прокуратуры и суд. По версии следствия, он превысил свои полномочия, что повлекло замену неотбытой части наказания заключенному в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания.