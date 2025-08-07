Роман Ткаченко обвиняется в убийстве брата и бабушки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мособлсуд назначил повторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении пасынка рок-музыканта Стаса Намина в рамках рассмотрения уголовного дела об убийстве сводного брата и родной бабушки. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Процесс в отношении Романа Ткаченко приостановлен в связи с тем, что в отношении подсудимого назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Следующее заседание запланировано в Московском областном суде на 15 октября", - сказал собеседник агентства.

Процесс по делу Ткаченко, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, находившейся в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 105 УК РФ), начался в середине апреля.

Утром 19 октября 2023 года в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан пасынок Намина Роман Микоян, который в настоящее время фигурирует в судебных документах как Ткаченко. Во время задержания и на стадии предварительного следствия он признался в совершенном преступлении.

По версии следствия, 18 октября 2023 года обвиняемый был в гостях у своей бабушки. В ходе ссоры мужчина нанес пенсионерке множественные удары ножом, от которых она умерла на месте. После совершенного убийства обвиняемый сообщил о случившемся по телефону брату, который в тот момент находился в Москве, и попросил его приехать. Когда брат приехал, фигурант рассказал ему об убийстве. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил брата ножом, в результате чего тот умер.