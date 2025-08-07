Жительницу Петербурга отправили под домашний арест по делу о поджоге знакомой

У пострадавшей диагностировали ожоги первой и второй степени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест жительницу Санкт-Петербурга, которая во вторник на почве ревности облила свою знакомую в автомобиле горючей жидкостью и подожгла. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Рыбалко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрал Рыбалко меру пресечения в виде домашнего ареста по 6 октября", - говорится в сообщении.

О задержании фигурантки ТАСС сообщал накануне. По данным следствия, вечером 5 августа Рыбалко, находясь в автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max, припаркованном в поселке Парголово на улице Первого Мая, во время внезапного конфликта из ревности к мужу облила потерпевшую 1983 г. р. горючей жидкостью и подожгла. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. У пациентки диагностировали ожоги первой и второй степени.