Дарью Кулик признали виновной в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд вынес приговор жительнице Запорожья Дарье Кулик, признав ее виновной в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке террористического акта в здании управления ФСБ в Мелитополе. Женщину приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщил ТАСС представитель суда.

"Установлено, что в конце июля 2023 года через мессенджер с Кулик связался ранее незнакомый пользователь, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, который предложил ей оказывать помощь СБУ путем сбора и направления информации о размещении в Мелитополе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, подсудимая написала расписку о сотрудничестве, направив ее в секретный чат. После этого в августе 2023 года Кулик фотографировала здание управления ФСБ в Мелитополе и передавала снимки своему куратору из Службы безопасности Украины. Позже она приобретала компоненты для изготовления зажигательных смесей типа коктейль Молотова, организовала тайник для их хранения и вела переговоры о передаче оружия другим участникам террористической группы.

Все действия осуществлялись по инструкциям, полученным через мессенджеры от представителя украинских спецслужб. Преступная деятельность Кулик, по версии правоохранителей, продолжалась с июля по сентябрь 2023 года и была пресечена в ходе спецоперации.

Суд назначил Кулик наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 УК РФ (умышленное приготовление к преступлению и покушение на преступление), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта), ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств).