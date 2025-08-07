Мужчину перевели на лечение в краевую больницу в Краснодар

КРАСНОДАР, 7 августа /ТАСС/. Травмы средней степени тяжести получил пострадавший при атаке ВСУ с использованием беспилотников на Славянский район Краснодарского края, он переведен на лечение в краевую больницу в Краснодар. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, у пациента травмы средней степени тяжести. Из центральной больницы Славянского района его перевезли в первую краевую больницу. Вся медицинская и диагностическая помощь ему оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено над Краснодарским краем девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, он находился на улице, получил травму.