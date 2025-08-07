Участницу Action4Live Марию Соленову объявили в розыск

Ее разыскивают по статье УК

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск участницу фонда Action4Live Марию Соленову, которая проходит обвиняемой по одному уголовному делу с бывшим адвокатом Дмитрием Захватовым. Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Соленова является обвиняемой по одному уголовному делу с Захватовым. В РФ экс-адвокат обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. "а", "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Решением суда он заочно арестован на два месяца.

Захватов объявлен в розыск. По предварительным данным, его уголовное дело может быть связано с публикацией в интернете со ссылками для финансовых пожертвований на покупку беспилотников для украинской армии и витаминов для боевиков запрещенного в России и признанного террористической организацией националистического батальона "Азов".

Ранее суд арестовал имущество Захватова и Соленовой.