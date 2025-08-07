Его также избили, отметили в национальной ассоциации адвокатов страны

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) побили и мобилизовали адвоката после его очередного обращения в Главное управление национальной полиции (ГУНП) с целью защиты прав своих клиентов. Об этом сообщила национальная ассоциация адвокатов Украины.

"Адвоката, специализирующегося на защите прав правоохранителей и неоднократно выигрывавшего дела против полиции, мобилизовали при исполнении профессиональных обязанностей. <...> Адвоката задержали, доставили в ТЦК и СП, избили и отправили в воинскую часть", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

В июле адвокат подал запрос в ГУНП с просьбой передать материалы служебных расследований, касающиеся его клиентов. После этого, несмотря на отсрочку, адвокату пришло уведомление о нарушении правил воинского учета. В ТЦК адвокату сказали, что был технический сбой, но через несколько дней, после очередного контакта адвоката с полицией, уведомление появилось снова.

21 июля адвоката встретили сотрудники ТЦК прямо во время работы в отделении полиции и доставили в военкомат, где предложили пройти военно-врачебную комиссию, а его аргументы о действующей отсрочке проигнорировали. После того как адвокат отказался сесть в автобус для доставки в часть, у него отобрали телефон и несколько раз ударили. В дороге он пожаловался на боль, ему вызвали скорую помощь, врачи которой зафиксировали телесные повреждения и диагностировали перелом ребра. На следующий день его официально приписали к военной части и только после этого отдали телефон, по которому он обратился в ассоциацию.

В настоящее время неизвестно, где находится мобилизованный и начато ли какое-то расследование по этому делу.