Угроза распространения огня на населенный пункт устранена

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности произошло в поселке Орджоникидзе под Феодосией, площадь пожара составила 15 га, угроза распространения огня на населенный пункт из-за ветреной погоды и жары устранена, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что предварительная площадь пожара составляла 4 га. "Огнеборцы локализовали возгорание в Орджоникидзе, площадь - 15 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение ведется силами 111 человек и 19 единиц техники.

