ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты авиалесоохраны и МЧС локализовали лесной пожар, который угрожал дачным кооперативам в Сортавальском округе. По предварительным причинам, он возник из-за сборщиков ягод, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

"Нахожусь в Сортавальском округе, урочище Хяркяля <...>. Здесь вчера возник пожар в районе болота. К сожалению, этот пожар возник в результате человеческого фактора. По всей видимости, по предварительным данным, это сборщики ягод, морошки. Мы видим, что сегодня уже пожар фактически локализован, идет ликвидация, огня открытого нет <...>. Здесь уже ситуация не вызывает беспокойства, а оно было, потому что рядом расположено садоводство и огонь шел в ту сторону", - сказал Парфенчиков.

После поступления сообщения о пожаре, там оперативно сконцентрировали силы авиалесоохраны и МЧС, помощь также оказывали добровольцы. Резервный отряд сформировали из сотрудников Сортавальской администрации.

Глава Карелии добавил, что за последние две недели в республике произошло 136 пожаров, а всего с начала пожароопасного сезона - 170. В настоящее время жара пошла на спад, но среднесуточная температура остается выше нормы. В связи с этим пожароопасная обстановка остается достаточно сложной.

По данным на утро 7 августа, на территории Карелии действует 21 лесной пожар на площади около 1 822 га. Большинство из них возникло из-за гроз. В тушении возгораний задействованы более 230 человек и 59 единиц техники.