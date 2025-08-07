Сотрудники правоохранительных органов изъяли 50 кг запрещенных веществ

ПСКОВ, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу нарколаборатории на территории Островского района Псковской области и изъяли более 50 кг запрещенных веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"Более 50 кг "синтетики" изъяла полиция у организатора нарколаборатории в Псковской области. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России в Островском районе ликвидировали нарколабораторию по производству "синтетики" и изъяли из незаконного оборота крупную партию так называемой "соли", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, синтез запрещенных веществ наладил 41-летний уроженец города Петрозаводска. Для этих целей он приобрел сельский дом, который оснастил необходимыми материалами и оборудованием. Злоумышленника задержали полицейские в лесополосе вблизи одной из деревень Островского района после того, как он оборудовал два тайника с собственноручно изготовленными запрещенными веществами. Оттуда правоохранители изъяли 31,7 кг наркотиков.

"В дальнейшем в ходе обследования помещений наркоцеха полицейские обнаружили приспособления для изготовления наркотических средств, а также неустановленную жидкость общим объемом около 300 л. Проведенная экспертиза части изъятого показала, что в ней содержится более 21 кг синтетического наркотика. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.