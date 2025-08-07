Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения двух мотоциклов в Предгорном районе Ставропольского края. Они в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, около 17 часов на улице Железнодорожная поселка Подкумок, водитель мотоцикла "Тхимото", двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, допустил столкновение с мотоциклом "Кайя". В результате 15-летние водитель и пассажир, а также 16-летний водитель другого мотоцикла, с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное и травматологическое отделения больниц Пятигорска и Кисловодска", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все они в момент аварии были в мотошлемах, но это не помогло им уберечься от травм. Оба водителя-подростка не имеют права на управление мототранспортом. Детали ЧП выясняются.