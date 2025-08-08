Шлейф пепла протянулся на 650 км на восток от вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 10,5 км зафиксирован на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10,5 км. Шлейф пепла протянулся на 650 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Это уже второй пепловый выброс за последние несколько часов.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля. Его извержение усиливается.