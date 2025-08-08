На тушение пожаров привлекли 118 человек

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на площади свыше 62,8 тыс га действуют на территории Якутии, за сутки ликвидированы шесть возгораний на площади, пройденной огнем - свыше 14,1 тыс га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 15 лесных пожаров на площади 62 896 га на территориях Верхоянского, Момского, Ленского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Томпонского районов. На тушение пожаров привлечены 118 человек. Оперативность тушения - 63%", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ликвидированы шесть лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 192,5 га на территории Вилюйского, Верхоянского, Верхнеколымского, Кобяйского и Ленского районов.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 295 лесных пожаров на площади 96 990,8 га. С начала сезона установлены 73 виновника природных пожаров, составлены 150 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. С 5 июня установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах действует на территории Верхоянского района региона.