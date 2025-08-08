Во Владивостоке в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись во Владивостоке, в результате погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю

"34-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, двигаясь по Университетскому проспекту со стороны поселка Поспелово в направление улицы Катерной, при повороте налево, на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомашиной Subaru Impreza, которая двигалась во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате автоаварии травмы получил экипаж автомобиля Toyota Corolla Axio: 34-летний водитель Toyota и неустановленный мужчина-пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью, 24 -летняя девушка-пассажир госпитализирована", - сообщает пресс-служба.

Также травмирован 28-летний водитель Subaru Impreza, которому назначено амбулаторное лечение. По предварительной информации, оба пассажира и водитель Toyota Corolla Axio не были пристегнуты ремнями безопасности, их выбросило из салона транспортного средства. По факту автопроисшествия со смертельным исходом проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.