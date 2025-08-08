За сутки потушили два возгорания на площади 385 га

УЛАН-УДЭ, 8 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Бурятии на площади 254 га, за сутки ликвидированы два возгорания на площади 385 га.

Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в республике новых лесных пожаров не обнаружено. Ликвидированы два очага возгорания в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на площади 385 га. По оперативным данным, 8 августа действуют два пожара в Баунтовском эвенкийском районе. Общая площадь составляет 254 га", - говорится в сообщении.

На тушении работают 100 человек, задействована 21 единица специализированной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На территории лесного фонда Бурятии действует особый противопожарный режим.