БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Зейский районный суд приговорил управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Бирюкова и главного инженера предприятия Дениса Черникова к 5,5 года лишения свободы за обрушения на шахте, при котором погибли 13 горняков. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Амурской области.

"С учетом всех обстоятельств дела суд признал Бирюкова и Черникова виновными в совершении преступления и приговорил мужчин к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года 6 месяцев. Мужчины были заключены под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

18 марта 2024 года на золотодобывающем руднике "Пионер" произошла авария. Разрушение охранного целика под чашей карьера "С-В Бахмут 2" вызвало прорыв обводненных песчано-глинистых масс в подземные выработки. Потоки воды и горной породы затопили шахту, что привело к гибели 13 горняков из подрядной организации ООО "Звездный".

Помимо человеческих жертв, авария нанесла серьезный материальный ущерб предприятию. Под завалами остались спецтехника на сумму свыше 63 млн рублей, объекты незавершенного строительства и инфраструктура рудника на сумму более 354 млн рублей.

Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. Среди ключевых нарушений выявлено отсутствие контроля за устойчивостью подкарьерного целика. Также не выполнялись требования по осушению карьера перед подземными работами, геолого-маркшейдерский мониторинг.

Несмотря на имеющиеся нарушения, руководство рудника не приняло мер для устранения рисков. По мнению следствия, бездействие Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин аварии. Они не организовали контроль за работами и не приняли необходимых мер, хотя имели для этого полномочия. В суде они признали вину в полном объеме.