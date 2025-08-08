Осуществившая теракт в "Крокусе" группировка финансировалась за счет криминальных доходов

Деньги предназначались и использовались для поддержания деятельности террористической организации

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (является структурным подразделением ИГ, обе структуры запрещены в РФ), члены которой осуществили теракт в "Крокус сити холле", получала финансирование за счет преступной деятельности. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В распоряжении террористической организации "Вилаят Хорасан" находились добытые преступным путем денежные средства, которые предназначались и использовались для поддержания деятельности террористической организации, а также непосредственно для совершения преступлений, а именно: оплаты арендуемых квартир, домов, приобретение оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и компонентов для самодельных взрывных устройств, автомашин, средств маскировки и связи, продуктов питания, авиабилетов, на выплаты ее участникам вознаграждений, а также на другие расходы, связанные с деятельностью террористической организации, направленной на достижение преступного результата", - сказано в материалах дела.