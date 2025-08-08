Бывшему высокопоставленному чиновнику инкриминируют "незаконное участие в предпринимательской деятельности, антиконкурентную деятельность и отмывание денег"

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Антикоррупционный комитет Армении в четверг вечером задержал бывшего генерального директора ЗАО "Газпром Армения" (дочернее предприятие "Газпрома"), экс-главу Комитета государственных доходов республики Вардана Арутюняна. Об этом сообщает местный портал 24News со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

Отмечается, что бывшему высокопоставленному чиновнику инкриминируют "незаконное участие в предпринимательской деятельности, антиконкурентную деятельность и отмывание денег".

Арутюнян был генеральным директором компании "Газпром Армения" с 2014 до 2016 года. После этого он был назначен главой Комитета государственных доходов (объединившего налоговую и таможенную службы - прим. ТАСС) и ушел в отставку в 2018 году после прихода к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна.