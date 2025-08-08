На участке автодороги ударом БПЛА ранена супружеская пара, которая госпитализирована в Шебекинскую больницу

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью почти 100 беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать территорию Белгородской области в течение суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселкам Майский, Малиновка и Октябрьский, селам Головино, Лозовое, Солохи, а также хуторам Валковский и Церковный совершены атаки 9 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО <…>. В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущены 28 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников", - написал он.

Борисовский район атакован 2 БПЛА. Над Губкинским городским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, также в результате атаки БПЛА на территории сельхозпредприятия повреждено одно из помещений. По Валуйскому муниципальному округу ударили 45 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты. Волоконовский район атакован FPV-дроном, а также подвергся обстрелу с применением 9 боеприпасов.

Грайворонский муниципальный округ атакован 13 беспилотниками, муниципалитет также подвергся обстрелу, в ходе которого выпущено 5 боеприпасов. Пострадал 12-летний мальчик, который госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. По Шебекинскому муниципальному округу выпущены 4 боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 17 подавлены и сбиты. На участке автодороги ударом БПЛА ранена супружеская пара, которая также госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ.