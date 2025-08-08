Он задержан за перевод денег проукраинской организации, которая запрещена в России

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутской области местного жителя по обвинению в финансировании проукраинской организации, признанной в России экстремистской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники центра по противодействию экстремизму установили и задержали участника международного общественного движения, деятельность которого в августе 2023 года признана нежелательной на территории РФ. В июне текущего года Верховный суд РФ признал организацию экстремистской. Мужчина пояснил оперативникам, что с 2016 года является "волонтером" нежелательной организации, разделяя ее взгляды и идеологию. Он проводил разъяснительные беседы с гражданами, в ходе которых толковал основы и заповеди движения. В декабре 2023 года подозреваемый осуществлял денежные сборы на деятельность общественного движения, не скрывая, что организация основана на Украине", - говорится в сообщении.

Полученные деньги мужчина переводил куратору российской ячейки, в отношении которого возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного в Иркутской области также возбуждено дело, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.