В Астрахани ограничили доступ жителям в дом, где сместилась плита перекрытия

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Доступ ограничен жителям пяти квартир дома по улице Татищева в Астрахани, где накануне обнаружилось смещение плиты перкрытия в подвале. Специалисты проводят противоаварийные мероприятия, сообщили ТАСС в управлении по капитальному строительству города в пятницу.

"Доступ ограничен во второй подъезд, в нем находится пять жилых помещений, проживает 13 человек. Противоаварийные работы ведутся, продолжается установка опорных стоек", - сказали в управлении, отметив, что вернуться в квартиры жители смогут только после положительного заключения экспертов о состоянии жилых помещений.

Накануне при проведении работ по капитальному ремонту систем отопления многоквартирного дома по улице Татищева, 10 в Астрахани было обнаружено смещение плиты перекрытия. Был развернут пункт временного размещения. Угрозу разрушения удалось предотвратить. Прокуратура области инициировала проверку по данному факту.

Это уже не первый случай эвакуации жильцов из МКД в Астрахани. Так, 28 июля на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.