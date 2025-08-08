8 августа, 11:28

Ведущую коммуникационную компанию Австралии могут оштрафовать за утечку данных

Optus Mobile нарушила конфиденциальность около 9,5 млн австралийцев, не приняв разумных мер по защите их персональных данных от неправомерного использования, сообщила ABC

СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Австралийская комиссия по вопросам защиты информации (OAIC) подала в суд на одну из крупнейших телекоммуникационных компаний страны Optus Mobile в связи с масштабной утечкой пользовательских данных в результате кибератаки на компанию в 2022 году. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, OAIC инициировало разбирательство в Федеральном суде, обвинив телекоммуникационную корпорацию в нарушении закона о защите персональных данных и ненадлежащей защите информации пользователей. Как подчеркивают в ведомстве, Optus "серьезно нарушила конфиденциальность приблизительно 9,5 миллионов австралийцев, не приняв разумных мер по защите их персональных данных от неправомерного использования".

В OAIC подчеркнули, что компания могла бы избежать взлома, если бы приняла соответствующие защитные меры примерно за три года до инцидента.

Ранее Optus Mobile уже была оштрафована на $65 млн за обман клиентов. По данным австралийской государственной Комиссии по защите конкуренции и прав потребителей компания навязала дорогие услуги клиентам, которые не понимали, что именно им продали и не могли пользоваться приобретенными сервисами. В суде Optus Mobile признала себя виновной в недобросовестном поведении и согласилась выплатить компенсацию пострадавшим от ее действий клиентам. 

