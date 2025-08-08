В районе отмечаются понижение температуры и выпадение осадков

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Режим ЧС в лесах муниципального характера снят в Верхоянском районе Якутии, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"С 14:00 (07:00 мск) 8 августа 2025 года режим "Чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера" на территории Верхоянского района отменяется. Ситуация в лесах нормализована, угроза распространения пожаров снята", - говорится в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В данный момент в Якутии установлен особый противопожарный режим.