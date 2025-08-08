Они госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Пять мирных жителей пострадали в Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Голопристанском округе в селе Гладковка ранены двое мужчин 2008 и 1976 годов рождения. В Новой Збурьевке пострадали мужчины 1971 и 1974 годов рождения. Все госпитализированы в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. В Алешках ранена женщина 1961 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

Также обстрелы привели к лесным пожарам в Голопристанском округе общей площадью 234 га.

"В Каланчакском округе без электроснабжения оставались четыре населенных пункта (731 человек), подача восстановлена. Из-за повреждений на линии 35 кВ в Дудчино без света оставались более 42 тысяч человек в Новокаховском, Каховском и Чаплинском округах. Сейчас электроснабжение частично восстановлено, без света остаются 19 тысяч человек, ремонтные работы продолжаются", - добавил глава региона.