В Москве арестовали напавшего с ножом на охранника на станции метро "ЦСКА"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, который напал с ножом на сотрудника охраны на станции метро "ЦСКА" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). <…> По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, злоумышленник 5 августа в вестибюле станции метро "ЦСКА" во время конфликта нанес не менее пяти ударов ножом сотруднику охраны метрополитена.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз, дополнительно опрошены свидетели произошедшего.