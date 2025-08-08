На Украине толпа напала на сотрудников военкомата и разбила их машину

По факту нападения возбуждено уголовное дело, как минимум одного человека задержали

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жители одного из сел Волынской области на западе Украины напали на сотрудников военкомата и разгромили их автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба военкомата в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"7 августа в селе Соловичи Ковельского района Волынской области во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из военкоматов совместно с полицейскими подверглись нападению группы неустановленных лиц", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался сбежать. В этот момент другой человек "прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло", другой человек, "вооруженный металлическим предметом, разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке". "Впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами. Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили по нему удары", - указали в ведомстве.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.