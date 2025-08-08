В Благовещенске арестовали мужчину за покушение на убийство шестерых человек

Обвиняемый с целью убийства облил бензином входную дверь веранды в жилом доме, в котором находились трое взрослых и трое детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Жителя Благовещенска арестовали по обвинению в покушении на убийство шести человек, включая троих детей. Он поджег дом, в котором находилась семья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"Прокуратура г. Благовещенска поддержала ходатайство следователя СО по г. Благовещенску СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а", "в", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 1 августа 2025 года мужчина с целью убийства облил бензином входную дверь веранды в жилом доме, в котором находились трое взрослых и трое детей 2007, 2012 и 2024 годов рождения. Затем он поджег помещение. На помощь пострадавшим пришел сосед, который вовремя увидел огонь и потушил его.

Обвиняемый пытался скрыться от следствия. В результате его заключили в СИЗО до 2 октября.