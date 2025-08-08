Все службы приведены в состояние максимальной готовности, их координирует оперативный штаб, сообщил глава администрации города Андрей Прошунин

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны работает на территории Сочи, отражается атака украинских беспилотников. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Прошунин.

"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Об угрозе атаки БПЛА также сообщил в своем телеграм-канале глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. Как передает корреспондент ТАСС, отдыхающих эвакуировали с пляжей и с территории открытых бассейнов в Сириусе, спасатели и персонал отелей проводили их в безопасные места. В ряде отелей в качестве убежища используются подземные парковки. Людям рекомендовано не выходить на улицу и не подходить к окнам.

На работу аэропортов Сочи и Геленджика введены ограничения, на территории Краснодарского края объявлена угроза атаки БПЛА.