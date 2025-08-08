В столичном департаменте транспорта сообщили, что мера связана с человеком на путях

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена увеличены из-за человека на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В департаменте сообщили, что движение поездов приостановлено между станциями "Отрадное" и "Савеловская".

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (14:45 мск) - добавлена информация о приостановке движения поездов.