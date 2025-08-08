После нападения на отделение почты в Москве завели уголовное дело

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что полицейскими продолжаются оперативно-разыскные мероприятия

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о разбое возбуждено после нападения на отделение почты на юге Москве и хищения более чем 4,8 млн рублей, розыск нападавших продолжается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении, расположенном на улице Медиков, следователем следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД отметили, что сумма похищенного составила более чем 4,8 млн рублей. "Полицейскими продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - добавили в пресс-службе.