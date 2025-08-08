В Москве росгвардейцы пресекли попытку передачи гашиша в больницу

При проверке содержимого коробки охранник заметил подозрительное поведение курьера и сверток, обмотанный изолентой

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вневедомственная охрана Росгвардии пресекла в Москве попытку передачи наркотиков в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

"Во время патрулирования территории правоохранители получили сигнал "Тревога" с охраняемого объекта. К незамедлительно прибывшим на место происшествия стражам правопорядка обратился охранник больницы, который сообщил, что иностранный гражданин, представившийся курьером, доставил посылку для неизвестного пациента. Но указанный в курьерском приложении номер телефона не отвечал. При проверке содержимого коробки охранник заметил подозрительное поведение курьера и сверток, обмотанный изолентой, который был спрятан в одном из наушников", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что росгвардейцы задержали сотрудника службы доставки и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых вскрыла наушник и изъяла пакетик в черной ленте. Дальнейшая экспертиза показала, что содержимое свертка является наркотическим веществом - гашишем.