Один из пострадавших получил множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, рук и ног

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины вновь атаковали территорию Белгородской области, в результате детонации БПЛА и атаки FPV-дрона пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Казинка Валуйского округа в результате сдетонировавшего о дорожное полотно дрона пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Валуйскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение будет продолжать амбулаторно", - написал он.

Также в районе села Устинка Белгородского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног доставляют в городскую больницу №2 Белгорода.