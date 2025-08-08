Ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА на Сочи

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией временно приостановлено на фоне угрозы атаки беспилотников на территории Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгранстроя.

Ранее СГБ Абхазии сообщала, что контрольно-пропускной пункт "Псоу", расположенный на границе Абхазии с Россией, временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов. Ограничения распространяются как на пешеходном, так и на транспортном переходе. В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что в непосредственной близости к КПП образовалась автомобильная пробка протяженностью 2 км.

"Росгранстрой сообщает о временной приостановке движения через автомобильный пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города Сочи", - говорится в сообщении.

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Краснодарского края, в Сочи и Сириусе в частности. Людей на курорте эвакуировали с пляжей, укрыли в отелях, гостиницах, торговых центрах и социальных объектах.

На работу аэропортов Сочи и Геленджика были введены ограничения. В пресс-службе авиагавани Геленджика сообщали о том, что на фоне ограничений один московский рейс задерживается на вылет, другой направлен на запасной аэродром. Сочинский аэропорт возобновил работу, в Росавиации сообщили о 17 самолетах, ушедших на запасные аэродромы на фоне вводимых ранее ограничений.