Для усиления контроля и обеспечения проходимости машин в район дополнительно направили экипажи ГАИ МВД Республики Абхазия, сообщает пресс-служба МВД

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Автомобильная пробка протяженностью около 2 км образовалась в непосредственной близости к КПП "Псоу" в связи с временным ограничением режима работы пункта пропуска из-за беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Ранее СГБ Абхазии сообщала, что контрольно-пропускной пункт "Псоу", расположенный на границе Абхазии с Россией, временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов. Ограничения распространяются как на пешеходном, так и на транспортном переходе. Все боевые расчеты системы ПВО, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, перевели в режим боеготовности.

"В связи со сложившейся ситуацией и увеличением транспортного потока в непосредственной близости к пункту пропуска образовалась автомобильная пробка протяженностью около 2 км. С целью усиления контроля и обеспечения проходимости транспортных потоков в район дополнительно направлены экипажи ГАИ МВД Республики Абхазия. На постах ДПС "Мюссера" и "Бзыбь" сотрудники милиции осуществляют информирование водителей о складывающейся ситуации на границе и в целях недопущения увеличения заторов рекомендуют следовать в обратном направлении. Министерство внутренних дел Республики Абхазия осуществляет постоянный мониторинг ситуации и предпринимает все необходимые меры для ее стабилизации", - говорится в сообщении.

В связи с временным ограничением режима работы пункта пропуска "Псоу" вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут распорядился о принятии неотложных мер, направленных на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения в приграничной зоне. В населенном пункте Цандрыпш выставлен временный пост ДПС, задачей которого является контроль транспортных потоков и предупреждение дальнейшего увеличения заторов. Дано указание личному составу поста ДПС "Холодная речка" о развороте автотранспортных средств, следующих в направлении государственной границы, в обратном направлении - на территорию Гагрского района.

"Для организации оперативного реагирования на месте и координации действий правоохранительных подразделений в Гагрский район направлен заместитель министра, начальник милиции общественной безопасности МВД Абхазии Беслан Чкадуа. Он организовал дополнительные меры по регулированию дорожного движения, минимизации пробок, а также обеспечению общественного порядка на территории, прилегающей к пункту пропуска", - сообщает пресс-служба МВД.