Пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочное ранение кисти левой руки, перелом первой пястной кости и сквозное непроникающее ранение грудной клетки

КУРСК, 8 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате удара ВСУ по предприятию "Промсахар" в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня украинский дрон ударил по территории предприятия "Промсахар" в поселке имени Куйбышева Рыльского района. К сожалению, пострадал инженер подрядной организации. У 40-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочное ранение кисти левой руки, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что мужчине оказали первую помощь, сейчас бригада скорой доставляет его в Курскую областную больницу.