В частности, произведения передают ложные сведения о деятельности госорганов, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры запретил к распространению в России три книги советского разведчика-перебежчика Владимира Резуна, известного по литературному псевдониму Виктор Суворов. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Речь идет о следующих книгах Виктора Суворова: "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?". Октябрьский районный суд нашего города запретил к распространению вышеуказанные книги по 5 ссылкам [в интернете]", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Как следует из заключения специалистов, приведенного в материалах дела, книги содержат признаки информационного воздействия на общественное мнение, направленного на "подрыв в России исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества", а также "размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

В частности, произведения Резуна распространяют ложные сведения о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц Советского Союза, отрицают факты, установленные международным Нюрнбергским трибуналом, и оскверняют память защитников Отечества, унижая их честь и достоинство. Кроме того, специалисты зафиксировали в книгах ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и признаки отождествления СССР и нацистской Германии.