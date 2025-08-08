В Калининграде арестовали подростка, обвиняемого в теракте на ж/д станции

Фигуранта заключили под стражу до 6 октября

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Подростка из Калининграда, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге, заключили под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале Калининградского областного суда.

"В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 17-летнего Н., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. <...>. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 октября 2025 года", - сказано в сообщении.

По версии следствия, ночью 2 августа несовершеннолетний совершил поджог батарейного и релейного шкафов железнодорожного переезда, расположенного в районе поселка Речное Гвардейского района. Данный объект влияет на безопасность движения транспорта и функционирование железнодорожного перегона. При его выходе из строя могла возникнуть реальная возможность гибели людей.

В обосновании ходатайства следователь указал, что подросток обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.