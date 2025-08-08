Люди спокойно отнеслись к воздушной тревоге и выполняли все требования администрации отелей по соблюдению безопасности

СИРИУС /федеральная территория/, 8 августа. /ТАСС/. Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен на федеральной территории Сириус, передает корреспондент ТАСС.

Отдыхающие устремились на пляжи и к открытым бассейнам. Люди очень спокойно отнеслись к воздушной тревоге и выполняли все требования администрации отелей по соблюдению требований безопасности.

В одном из отелей, где отдыхающие были эвакуированы на подземную парковку, им раздавали воду и сендвичи, принесли с пляжа лежаки и сиденья, чтобы люди комфортно могли переждать угрозу атаки БПЛА.